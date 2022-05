Animal Crossing New Horizons diverrà completamente ingiocabile tra 38 anni

Amate così tanto Animal Crossing New Horizons da volerlo giocare e rigiocare per tutta la vita? Ebbene, Nintendo potrebbe aver già rovinato i vostri piani: a quanto pare dal primo gennaio 2061, dunque tra circa 38 anni, non sarà più possibile accedere alle isole dell'amata esclusiva per Nintendo Switch.

A fare la curiosa scoperta è stato un utente che ha impostato il database interno della sua console avanti nel futuro, ricevendo poi uno strano messaggio una volta avviato New Horizons: "Si prega di chiudere il gioco dal menù Home e riavviarlo dopo aver impostato una data tra l'1/1/2000 e il 31/12/2060". Dal 2061 in poi, quindi, il più recente Animal Crossing non sarà più accessibile, ma niente paura: basterà semplicemente cambiare la data di Switch tornando indietro nel tempo e poter in questo modo avere di nuovo accesso al mondo di New Horizons.

Ed in ogni caso, questo "addio" si verificherà soltanto tra vari decenni, lasciando dunque ancora tantissimo tempo a disposizione per godersi il gioco. Il tutto senza dimenticare l'uscita di chissà quante altre piattaforme Nintendo con altrettanti nuovi Animal Crossing, magari ancora più ricchi e sofisticati rispetto a New Horizons.

Il titolo attuale ha comunque avuto le sue enormi soddisfazioni: Animal Crossing New Horizons è diventato il gioco più venduto di sempre in Giappone, confermandosi il titolo di maggiori successo dell'intero franchise. Non perdetevi inoltre la nostra recensione di Animal Crossing New Horizons 2.0, dove abbiamo analizzato a fondo tutte le novità introdotte con il corposo aggiornamento 2.0.