Si può diventare un Animagus in Hogwarts Legacy?

Nei panni di un giovane studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, in Hogwarts Legacy impareremo come diventare dei maghi provetti frequentando lezioni e vivendo grandi avventure attraverso i più iconici scenari del mondo di Harry Potter.

Sono numerose le magie ed incantesimi presenti in Hogwarts Legacy che è possibile apprendere durante la nostra permanenza nell'istituto, dai più classici come Wingardium Leviosa fino al mortale Avada Kedavra. Ma tra un incantesimo e l'altro, c'è anche modo di diventare un Animagus?

Per chi non sapesse di cosa si tratta, nel Wizarding World questo potere, una volta appreso, consente al mago che ne fa utilizzo di trasformarsi in uno specifico animale in maniera istantanea e senza difficoltà. Si tratta di un'abilità estremamente complessa da apprendere ed alla portata soltanto di chi ha raggiunto un'eccellente padronanza della magia dopo anni di studi. Proprio per questo motivo, dunque, in Hogwarts Legacy non sarà possibile diventare un Animagus: si tratta infatti di una tecnica ben oltre la portata di un giovanissimo studente di Hogwarts, come nel caso del nostro personaggio, che potrà comunque apprendere tanti altri incantesimi diversi alla sua portata.

E se state per muovere i primi passi all'interno dell'Action/RPG di Avalanche Software, eccovi un trucco utile per livellare più facilmente in Hogwarts Legacy.