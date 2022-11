Animal Crossing x Strange World: il nuovo classico Disney sbarca in New Horizons

Sulla scia della recente pubblicazione del ricco trailer di Strange World: Un Mondo Misterioso, il prossimo classico Disney trova spazio anche all'interno di Animal Crossing: New Horizons.

La community italiana del life simulator Nintendo ha infatti deciso di celebrare il lungometraggio di animazione di casa Walt Disney Animation Studios con la creazione di un atollo a tema. Con notevole impegno, il gruppo di Animal Crossing Life ha realizzato Avalonia, un'isola ricca di Easter Egg e contenuti ispirati a Strange World: Un Mondo Misterioso.



Dal punto panoramico alla misteriosa pianta denominata "pando", passando per accampamenti e veicoli futuristici, Avalonia ospita una ricca selezione di punti d'interesse, oltre a personaggi ispirati a Ethan e Splat, tra i protagonisti del nuovo Classico Disney. Per accedere all'isola, i giocatori di Animal Crossing: New Horizons dovranno dirigere i propri passi alla volta dell'isola identificata dal seguente codice sogno:

DA-7049-8519-2666

Ulteriori decorazioni a tema Strange World: Un Mondo Misterioso possono invece essere riscattate con il codice stilista MA-4079-7319-1238 ed essere utilizzate per personalizzare la propria isola.



Diretto da Don Hall, Strange World: Un Mondo Misterioso arriverà nei cinema italiani il prossimo mercoledì 23 novembre 2022, per raccontare la storia di una famiglia di esploratori, attraverso personaggi appartenenti a tre generazioni. Dopo Big Hero Six ed Encanto, la pellicola sarà il 61° Classico Disney.