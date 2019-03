Animal Crossin per Nintendo Switch in arrivo a Settembre 2019?

Annunciato ufficialmente nel corso del settembre dello scorso anno Animal Crossing per Nintendo Switch è ancora avvolto da una fitta nebbia di riserbo e pochi dettagli sono stati finora condivisi da Nintendo.

La Casa di Kyoto lo ha infatti presentato al pubblico con un Trailer di Lancio decisamente sintetico, che prometteva l'esordio di un nuovo capitolo dell'amata Saga su Nintendo Switch, nel corso di un generico 2019. Precedenti rumor avevano indicato come una possibile presentazione ufficiale del nuovo Animal Crossing potesse essere prevista per il febbraio 2019, ma sono stati successivamente smentiti.

A riaccendere la curiosità dei molti utenti Nintendo che non vedono l'ora di poter mettere le mani sul nuovo capitolo della Saga ci pensano però ora nuove voci di corridoio. A diffonderle è Adam Llewellyn, dalle pagine del portale d'informazione videoludica The Loot Gaming. Quest'ultimo riporta infatti di aver ricevuto conferma da parte di due differenti fonti che la finestra di lancio attualmente prevista per l'esordio di Animal Crossing su Nintendo Switch corrisponderebbe al settembre 2019.

Come ogniqualvolta si parli di rumor o di voci di corridoio, vi invitiamo a ricordare che si tratta di informazioni non ufficiali e non confermate. Attualmente, la Casa di Kyoto ha invece confermato che gli ultimi mesi del 2019 vedranno l'esordio su Nintendo Switch di Pokemon Spada e Scudo.