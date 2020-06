Animal Crossing: in 400 ore tutti i personaggi di Super Smash Bros in New Horizons

Gli atolli paradisiaci di Animal Crossing: New Horizons hanno favorito la creatività degli utenti Nintendo Switch attivi nel mondo digitale offerto dal life simulator.

La community del gioco si è infatti distinta per la propria straordinaria capacità nel plasmare l'esperienza offerta dal titolo in numerose declinazioni differenti. Tra gli innumerevoli esempi possiamo citare la creazione della sequenza introduttiva di Pokémon Rosso e Blu in New Horizons. Molti utenti hanno inoltre di recente deciso di offrire il proprio simbolico supporto alle rivendicazioni della comunità afroamericana negli USA, con iniziative a sostegno del movimento Black Lives Matter in Animal Crossing.

Ci sono poi giocatori che hanno deciso di cimentarsi con l'editor presente in-game, ricreando personaggi tratti da altre produzioni. Tra questi ultimi troviamo l'utente attivo su Reddit come "DJ-Dez": l'appassionato ha infatti deciso di ricreare ogni lottatore parte del roster di Super Smash Bros Ultimate all'interno di Animal Crossing New Horizons. Inutile dire che, vista la portata dell'ultima incarnazione del picchiaduro Nintendo, il lavoro richiesto è stato molto. Dopo oltre 400 ore di impegno, tuttavia, l'utente è riuscito nell'intento. Direttamente in calce a questa news potete dunque visionare un'immagine riassuntiva che illustra il risultato finale conseguito dal creativo giocatore Nintendo Switch: cosa ve ne pare?