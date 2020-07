Animal Crossing accoglie Kimono d'altra moda: i modelli di CHISO in New Horizons

Il life simulator di casa Nintendo è ormai ufficialmente un fenomeno di costume dalle incredibili potenzialità, tanto che diverse compagnie hanno avviato campagne promozionali all'interno del titolo.

Qualche tempo fa, vi avevamo segnalato della creazione di un'isola ufficiale di KFC in Animal Crossing: New Horizons, ora un caso ancora più peculiare coinvolge l'esclusiva Nintendo Switch. La protagonista è CHISO, storica firma giapponese, attiva da secoli nel campo dell'alta moda tradizionale. Dal 1555, infatti, il marchio realizza Kimono tradizionali dalle stoffe pregiate e rifiniti nei minimi dettagli.

Qual è il collegamento con il life simulator? Ebbene, CHISO ha deciso di rendere disponibili all'interno del titolo due Kimono della collezione 2020, "A Garden Through the Window". Perfettamente riprodotti in-game, questi ultimi si presentano in tonalità rossa e azzurra, entrambi con motivi floreali. Non soddisfatto, il marchio ha inoltre realizzato due ulteriori modelli di Kimono, questa volta esclusivi per Animal Crossing: New Horizons, questa volta in toni verde e rosa. Direttamente in calce a questa news, potete visionare le immagini di anteprima dei quattro capi d'abbigliamento, corredati dal relativo codice identificativo: cosa ve ne pare di questa iniziativa?



In chiusura, vi ricordiamo che è in dirittura di arrivo l'aggiornamento di luglio di Animal Crossing: New Horizons.