Animal Crossing: Ankha in un cosplay come non l'avete mai vista

Animal Crossing: New Horizons è stato uno dei videogiochi usciti per Nintendo Switch più catalizzatori degli ultimi anni. Le atmosfere tranquille del gestionale di Nintendo, tra animali antropomorfi, spiagge e terre quiete, hanno convinto tanti giocatori ad acquistare anche il DLC Home Paradise e quindi tornare a Gerundia.

Se in parte inizialmente le caratteristiche intrinseche del videogioco hanno fatto da magnete per le attenzioni del pubblico sia vecchio che nuovo, Animal Crossing: New Horizons ha visto un suo personaggio salire sulla cresta dell'onda per un particolare video. La regola 34 di internet si sa, colpisce tutti, e ha trovato in Ankha una delle sue vittime più recenti nel corso degli ultimi mesi.

Da quel video il pubblico ha iniziato a chiedere sempre di più su di lei, portando alla creazione di tanti cosplay dedicati ad Ankha, alcuni osé altri invece molto più inclini alla versione ideata da Nintendo per Animal Crossing: New Horizons. La versione preparata da AGFlower, cosplayer russa, mette in mostra le qualità e le caratteristiche molto egizie di Ankha, riprendendone fedelmente tutti i dettagli dal caschetto di capelli viola alla pelle coperta di pelo giallastro.

Anche in questa versione vi accompagnerà a scoprire le bellezze di Gerundia.