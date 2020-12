Animal Crossing oltre ogni aspettativa: New Horizons non si fermerà nel 2021, parla Bowser

L'aggiornamento invernale di Animal Crossing: New Horizons accoglie le festività natalizie e traghetta i giocatori verso un 2021 che promette di essere carico di novità.

A garantirlo è Doug Bowser in persona, Presidente di Nintendo America, nel corso di un'interessante intervista concessa alla redazione di Polygon. Dalle pagine della testata, il dirigente ha assicurato che il programma di aggiornamenti sperimentato nel corso dell'anno "proseguirà senza alcun dubbio" anche durante il 2021. Il prossimo anno, prosegue Bowser, potrà beneficiare di due percorsi di espansione di Animal Crossing: New Horizons egualmente importanti. Da un lato, gli sviluppatori proseguiranno con la creazione di contenuti speciali legati all'alternarsi delle stagioni o ad eventi particolari. Dall'altra, i giocatori potranno continuare a utilizzare gli strumenti del titolo per condividere le proprie creazioni con amici e famigliari e visitando le isole di altri utenti.



Nel commentare lo straordinario successo di Animal Crossing: New Horizons, ancora oggi sul podio di moltissime classifiche di vendita mensili, Doug Bowser ha indicato come unica espressione possibile un "decisamente oltre le aspettative". "Abbiamo visto persone celebrare lauree, organizzare feste di compleanno, persino matrimoni, in maniera virtuale, grazie al gioco. - ha ricordato il volto di Nintendo America - E siamo stati grati di poter constatare di essere stati in grado di offrire un po' di sollievo in quello che è stato un periodo piuttosto caotico e ricco di sfide per molte persone".