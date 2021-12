Animal Crossing: un assurdo bug di Happy Home Paradise 'mette a nudo' i PNG

In rete si moltiplicano le segnalazioni di chi, giocando ad Animal Crossing New Horizons, afferma di essere incappato in un assurdo bug dopo aver installato l'ultima espansione Happy Home Paradise su Nintendo Switch.

A giudicare dai post sui social, dalle immagini e dalle testimonianze pervenute sui forum di settore più frequentati, il glitch in questione sembrerebbe "mettere a nudo" gli abitanti dell'isola: basta fare un rapido giro tra gli ultimi topic aperti sulle pagine del subreddit di Animal Crossing per rendersi conto di questo ultimo "problema tecnico".

Nei post condivisi dagli appassionati si possono ammirare i diversi personaggi secondari completamente svestiti mentre svolgono le loro attività quotidiane: il glitch sembra perciò interessare solo il sistema ingame deputato alla gestione dei capi di abbigliamento degli isolani, senza ulteriori influenze sul gameplay e conseguenze sugli altri contenuti del kolossal simlife in esclusiva su Nintendo Switch. I modelli poligonali dei PNG, se non altro, sono neutri e non presentano alcuna "parte compromettente".

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli sviluppatori, specie per quanto concerne le tempistiche richieste per la patch che dovrebbe chiudere la falla del "glitch nudista", vi lasciamo alla nostra recensione di Animal Crossing Happy Home Paradise.