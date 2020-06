Animal Crossing e Black Lives Matter: raccolti oltre $150.000 in dieci ore di streaming

Prosegue su più fronti l'impegno dell'universo videoludico in supporto del movimento Black Lives Matter, che vede alternarsi grandi donazioni da parte delle software house a iniziative promosse dalla community internazionale degli appassionati.

Recentemente, molti giocatori attivi sulle isole del titolo Nintendo hanno deciso di supportare Black Lives Matter in Animal Crossing: New Horizons, tramite la collocazione di item simbolici sui propri atolli virtuali. L'apprezzato life simulator torna ora al centro di un'ulteriore iniziativa che ha raccolto un'adesione di notevole successo.

Tanya DePass, Direttrice di I Need Diverse Games (organizzazione no-profit impegnata nella promozione di videogiochi passati inosservati al grande pubblico e attiva sul fronte della promozione di una cultura della diversità), ha infatti organizzato una diretta streaming dedicata ad Animal Crossing: New Horizons, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del movimento statunitense. La live Twitch si è rivelata in grado di calamitare l'attenzione di una generosa utenza, con la raccolta di oltre 150.000 dollari in sole dieci ore di trasmissione!



Un risultato decisamente notevole, che dimostra una crescente attenzione da parte del pubblico, inclusa la community di appassionati di intrattenimento videoludico, nei confronti del messaggio e dell'opera di sensibilizzazione veicolati dalla comunità afroamericana USA in seguito alla tragica morte di George Floyd.