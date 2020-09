Animal Crossing: come ottenere il Canestro da Vendemmia

Grazie all’aggiornamento di settembre, il mondo di Animal Crossing New Horizons entra nella stagione autunnale, portando con sé nuovi eventi dedicati, tra cui spicca il Festival della Vendemmia. In questa guida vi mostreremo come costruire un Canestro per la Vendemmia.

Questo particolare oggetto è un cesto, contenente alcuni grappoli di uva, al quale sono legate un paio di spalline di corda che permettono di equipaggiarlo sulla schiena del vostro personaggio come se fosse uno zaino, ispirato alle festività legate alla vendemmia di Paesi come Italia, Francia e Spagna ma disponibile per tutti gli utenti del life-sim di Nintendo.

Per ottenere il Canestro da Vendemmia, dovrete innanzitutto effettuare l’aggiornamento alla versione 1.4.2 del gioco, che introduce appunto le novità di settembre, dopodiché dirigetevi alla Bottega di Tom Nook, oppure aprite il Catalogo di Nook attraverso la comoda applicazione sul cellulare del vostro Abitante, e selezionate la lista di Oggetti Stagionali, scorrendo verso destra utilizzando R. Una volta trovato il Canestro da Vendemmia all’interno del catalogo, sarete liberi di acquistarlo per una cifra di 800 stelline: se deciderete di farlo, vi verrà consegnato nella vostra cassetta della posta personale il giorno successivo, e sarete quindi liberi di indossarlo e sfoggiarlo insieme ai vostri amici. Nel caso voleste poi rivenderlo, potrete cederlo ai fratelli Marco e Mirco alla Bottega di Nook per un quarto del prezzo di acquisto, ricavando quindi un totale di 200 stelline.

Vi ricordiamo che il Canestro da Vendemmia è disponibile per l’acquisto solamente fino al 30 settembre prossimo, giorno in cui terminerà l’evento dedicato al Festival della Vendemmia di settembre. Per non perdervi tutte le altre novità del nuovo aggiornamento, consultate la nostra guida ai nuovi insetti, pesci e creature marine di settembre.