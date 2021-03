Animal Crossing New Horizon: come ottenere gli oggetti di Hello Kitty

Siamo ormai arrivati oltre la metà del mese di marzo, e come in ogni altro mese dell'anno Animal Crossing New Horizons ha ricevuto nuovo aggiornamento che include oggetti, progetti di costruzione, abitanti e tanto altro ancora.

Questa settimana è toccato ad un update che ha aggiunto un totale di ben 91 nuovi oggetti esclusivi per voi e gli abitanti della vostra isola collegati alla famosa multinazionale Sanrio, meglio conosciuta per essere la detentrice del marchio di Hello Kitty, popolarissimo tra i ragazzi più giovani. Proprio gli oggetti della gattina con il fiocco rosa sono dunque i protagonisti principali di questa nuova infornata di novità all'interno di Animal Crossing New Horizons, ma a differenza della moltitudine di oggetti introdotti dagli aggiornamenti precedenti i cosmetici di Hello Kitty e Sanrio non possono essere ottenuti semplicemente giocando in maniera tradizionale.

La vera novità di questi oggetti sta infatti nell'essere vincolati esclusivamente alle loro carte Amiibo collezionabili, rilasciate finora solamente in Giappone ma pronte per arrivare anche in Europa e nel resto del mondo a partire dal prossimo 26 marzo. Di conseguenza, per poter inserire ed utilizzare uno degli oggetti brandizzati Sanrio, o addirittura un set di oggetti dedicato ad uno dei sei personaggi iconici della compagnia, dovrete necessariamente essere in possesso della relativa carta Amiibo, acquistandola dai rivenditori selezionati oppure facendovela prestare da un amico. Per sbloccare uno dei sei set di oggetti introdotti dall'aggiornamento dovrete quindi seguire la seguente procedura:

Aggiornate il gioco alla versione 1.9 affinché possiate avere la possibilità di ricevere gli oggetti di Sanrio

affinché possiate avere la possibilità di ricevere gli oggetti di Sanrio Dirigetevi sull' isola di Fiorilio : una volta qui, potrete scannerizzare le sei carte Amiibo che compongono il set completo di oggetti Sanrio, e rendere questi oggetti disponibili per l’acquisto sulla vostra isola

: una volta qui, potrete che compongono il set completo di oggetti Sanrio, e rendere questi oggetti disponibili per l’acquisto sulla vostra isola Una volta tornati sulla vostra isola, potrete acquistare gli oggetti spendendo le vostre stelline attraverso il Punto Nook al municipio dell’isola: troverete gli oggetti nella categoria Promozioni dei Servizi per il Cittadino

Esistono tuttavia alcune limitazioni sul numero di oggetti che potrete acquistare, che ammonta a non più di cinque oggetti al giorno, limitazione che comprende anche altri oggetti presenti all’interno del catalogo, ed è cumulativo per tutti. Nonostante questo, potrete accumulare nel vostro inventario tutte le copie che desiderate di un oggetto, senza limitazioni: vi basterà semplicemente ordinarlo svariate volte aspettando un giorno tra una transazione e l’altra.



Ricordate inoltre che non esistono limitazioni allo scambio di questi oggetti esclusivi tra i giocatori: potrete quindi inviarli e riceverli sotto forma di regali, e in questo modo anche chi non dovesse essere in possesso delle carte Amiibo necessario per sbloccare gli oggetti nel catalogo potrà comunque riceverli da un amico. Su Everyeye.it trovate anche la guida per ottenere gli oggetti di Super Mario in Animal Crossing New Horizons.