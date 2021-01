Animal Crossing conquista lo UK: la Gran Bretagna all'insegna di Nintendo nel 2021

La prima settimana del nuovo anno ha visto Animal Crossing: New Horizons dominare la classifica britannica, conservando il vertice delle classifiche di vendita.

Un traguardo di rilievo per un gioco che ha debuttato sul mercato internazionale il 20 marzo dello scorso anno. Il life simulator di casa Nintendo ha del resto infranto numerosi record, confermandosi come un enorme successo commerciale per il colosso di Kyoto. Ora, il titolo continua a mantenere la prima posizione in classifica, in una nuova Top 10 che vede la seconda settimana di gennaio 2021 dominata in gran parte da esclusive per Nintendo Switch. Di seguito, i dati relativi alla nuova classifica settimanale:

Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Just Dance 2021 Grand Theft Auto 5 Minecraft (Switch) FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War Super Mario 3D All-Stars New Super Mario Bros U Deluxe Ring Fit Adventure

Come detto, le attività di gennaio di Animal Crossing: New Horizons mantengono il gioco al primo posto, mentre la medaglia d'argento viene assegnata a. Sul terzo gradino del podio risiede invece: pur multipiattaforma, nel corso dell'ultima settimana l'87% dele vendite hanno riguardato la versione per Nintendo Switch. Ad arricchire la performance Nintendo, troviamo la presenza in classifica diper la console ibrida,