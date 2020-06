Animal Crossing: continua il dominio in Giappone, buon debutto per Xenoblade Chronicles

Famitsu ha diffuso la classifica dei giochi più venduti in Giappone nel periodo che va dal 25 al 31 maggio: Animal Crossing New Horizons continua a dominare con 102,749 copie, segue Xenoblade Chronicles Definitive Edition che debutta in seconda posizione.

La remaster del gioco uscito su Nintendo Wii nel 2011 (e in seguito ripubblicato su New Nintendo 3DS) ha piazzato 90.789 unità al lancio, dato relativo solamente al mercato fisico e che non tiene conto dunque dei download digitali dal Nintendo eShop. Chiude il podio Ring Fit Adventur con quasi 40.000 copie distribuite, per un totale pari a 956,559 pezzi.

Classifica Giappone 25/31 maggio 2020

[NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 102,749 (4,685,419) [NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Nintendo, 05/29/20) – 90,789 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 39,518 (956,559) [PS4] The Legend of Heroes: Ao no Kiseki (Falcom, 05/28/20) – 12,407 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,415 (2,965,844) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 10,041 (3,437,424) [NSW] Uta no Prince-sama Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE – 9,216 [PS4] Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle (Sega, 05/28/20) – 7,397 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,262 (3,711,072) [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 6,714 (1,399,850)

Classifica Hardware Giappone

Nintendo Switch – 73,117 (11,488,030) Nintendo Switch Lite – 34,476 (2,266,677) PlayStation 4 – 3,264 (7,592,656) PlayStation 4 Pro – 2,603 (1,540,180) New Nintendo 2DS XL – 1,109 (1,717,312) Xbox One X – 174 (20,418) New Nintendo 3DS XL – 48 (5,887,618) Xbox One S – 11 (93,300)

Sul fronte hardware continua a dominare Nintendo Switch con oltre 100.000 pezzi (cifra che include le vendite di Switch e Switch Lite), seguono PS4 e PS4 PRO, chiude la classifica Xbox One S con appena 11 pezzi distribuiti.