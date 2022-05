Animal Crossing: un cosplay di Ankha bendata realizzato da Stacy

La lunga saga di Animal Crossing si è arricchita qualche anno fa con Animal Crossing: New Horizons, disponibile per Nintendo Switch. Ancora una volta si potrà fare amicizia con altri animali antropomorfi e godersi la pace e la tranquillità del proprio angolino di mondo, da gestire in completa autonomia e libertà.

Anche a distanza di diversi mesi dall'uscita, il videogioco per Nintendo Switch dimostra di avere molte cartucce da sparare. La formula di Animal Crossing: New Horizons sta ancora conquistando il Giappone, dove è in cima alle classifiche. Ad accompagnarci, ci sono tante figure diventate importanti tra il fandom e riferimento di varie attività.

Essendoci tanti animali, non possono mancare i gatti, rappresentati dalla felina Ankha. Le caratteristiche principali la rendono un animale che si rifà molto al mondo egizio, in cui non a caso venivano fortemente riveriti i felini. abbiamo quindi questo piccolo personaggio dal pelo giallo e blu e alcune caratteristiche egizie.

La cosplayer russa Stacy Twilight ha preso alcune bende e ha riprodotto capelli e coda del personaggio di Animal Crossing: New Horizons per cimentarsi in questo cosplay di Ankha in una posa che sa molto di Antico Egitto, con tanto di ankh dorato nella mano destra.