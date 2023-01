Animal Crossing: un cosplay di Ankha durante la sua danza imperiosa

Animal Crossing: New Horizons è l'ultimo successo di casa Nintendo Switch della famosa saga che cattura ormai da anni. Niente azione e adrenalina, solo tranquillità e dolce vita in questi videogiochi utili per rilassarsi e passare qualche ora di divertimento in pace e senza dover pensare a una competizione accesa.

L'isola di questo videogioco, il quinto di Animal Crossing, è ovviamente vuota all'inizio. Come di consueto, il giocatore potrà costruire e fabbricare nuovi oggetti, con Animal Crossing: New Horizons che integra tantissime caratteristiche delle iterazioni precedenti. Una volta costruito tutto a dovere, sarà possibile accogliere tanti altri animali antropomorfi, a partire dal vivace tanuki Tom Nook, il primo ad accoglierci, e passando poi per tanti altri. Anche la gattina Ankha farà parte di questo gruppo.

Pelo giallino, orecchie a punta blu e una veste bianca aiutano molto a identificare questo gatto con l'antico Egitto. Negli ultimi anni però questo personaggio di Animal Crossing: New Horizons è stato rivisto a causa una delle famosi regole di internet, che non spiegheremo nel dettaglio. Fatto sta che è stata creata un'ondata di cosplay di Ankha mentre danza, con le cosplayer che l'hanno proposta con vari abiti.

Alis Yume propone la sua versione qui in basso, con un costume bianco e blu, senza dimenticarsi però delle orecchie e di altri dettagli particolari. Niente pelle dipinta di giallo dunque, ma comunque una visione che ricorda il personaggio nei suoi modi di fare più recenti. L'esplorazione dell'isola di Animal Crossing rimane comunque il fulcro principale del videogioco.