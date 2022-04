Animal Crossing: un cosplay di Ankha dal fascino egizio

Lo scorso anno è impazzata la febbre per Animal Crossing: New Horizons, uno dei videogiochi più giocati a livello mondiale su Nintendo Switch nel corso del periodo d'uscita. L'isola felice dove era possibile vivere una vita parallela in compagnia di personaggi vecchi e nuovi non ha perso comunque il suo fascino, anche a mesi di distanza.

Infatti in Giappone Animal Crossing è in cima alle classifiche e continua quindi ad appassionare tanti videogiocatori che amano queste ambientazioni più tranquille dove passare qualche ora al giorno in rilassatezza, senza troppa adrenalina. Alcuni personaggi riescono però a uscire dal gioco mostrandosi in versioni completamente nuove.

È il caso di Ankha, finita al centro della rule 34 di internet, e che dopo alcuni video ha ottenuto una popolarità eccezionale fuori da Animal Crossing. Da questa popolarità sono nati anche dei cosplay a tema Ankha molto tranquilli e che mettono in risalto la natura egizia del personaggio. Il gatto dal pelo blu e giallo si mostra in una foto realizzata da CarryKey che, di profilo, imita una posa egiziana mentre indossa un vestito bianco e marroncino con tanti altri accessori.

Sapete quanti episodi di Animal Crossing esistono oltre New Horizons?