Animal Crossing: un cosplay di Ankha, le fusa della felina egizia in versione umana

Ufficialmente distribuito nel 2020, Animal Crossing New Horizon è il secondo gioco più venduto su Nintendo Switch. L'amore della community verso la saga di simulatore di vita è dunque infinito e viene dimostrato anche dai numerosi cosplay che giornalmente vengono condivisi sul web. Eccone un esempio dalla cosplayer ItsKawaiiKitten.

Apparsa in tutti i videogiochi del franchise a eccezione di Animal Crossing Animal Forest e Animal Crossing Wild World, Ankha è una delle protagoniste più amate dai fan. Qualche tempo fa Ankha divenne virale per via di un video su Animal Crossing.

La gattina snob proviene dall'Egitto e il suo nome deriva dal geroglifico egizio che corrisponde alla parola vita. Nella localizzazione giapponese pronuncia a più riprese la parola kufufu, che è una combinazione tra il faraono Khufu e l'onomatopea giapponese che indica la risata.

Il design di Ankha è basato su quello di una gattina. Nell'Antico Egitto i gatti venivano adorati alla stregua degli dei, che appunto anch'essi avevano sembianze feline. In Animal Crossing New Horizon ha l'hobby della natura ed è grande appassionata di fiori, insetti, pesci e fossili.

In questo cosplay di Ankha da Animal Crossing vediamo la gattina in forma umana. Ankha indossa un top incrociato bianco a coprire il seno e una gonna di colore bianca, abbinati ad ornamenti e gioielli in oro. Sui capelli blu a strisce gialle è presente il copricapo di un cobra egiziano e delle orecchie da micia.