Animal Crossing: un cosplay di Ankha, la gattina dall'Egitto

Animal Crossing è una delle serie più amate dai giocatori Nintendo, che su Switch hanno potuto sbizzarrirsi con New Horizon, l'ultimo capitolo della saga uscito nel 2020. Nonostante ormai gli anni sulle spalle, Animal Crossing New Horizon continua ad aggiornarsi con nuovi contenuti, come quelli a tema Strange World, il più recente film Disney.

Tra qualche mese l'amatissimo videogioco Nintendo compirà tre anni, ma non c'è alcuna fretta per nuove iterazioni. Animal Crossing New Horizon diventerà ingiocabile solo tra 38 anni. Ci resta dunque ancora molto tempo per stringere amicizia con i personaggi del titolo e per sviluppare la nostra personalissima abitazione.

Tra i protagonisti più iconici di Animal Crossing vi è senz'altro Ankha, la gattina egizia che appare ricorrentemente nella serie e che è divenuta famosa sui social grazie al suo tema musicale. Ankha, il cui nome potrebbe tradursi come "vita" e "Nilo", ha una personalità altezzosa, ama truccarsi e spettegolare sugli altri abitanti della cittadina.

In questo cosplay di Ankha da Animal Crossing vediamo la micia con il suo pelo giallo a righe blu in veste umana. La cosplayer Quick Kiwi ha vestito i panni della gattina, atteggiandosi con il suo fare sfarzoso e indossando il suo classico outfit che consiste in una tunica bianca e accessori tipici dell'epoca egizia.