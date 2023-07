Animal Crossing: un cosplay di Ankha, la regale felina egizia dall'italiana

Il Nintendo Direct ha promesso grandi novità per tutti gli appassionati della grande N e per i possessori di Switch, come ad esempio dei nuovi episodi di Super Mario, nuovi Pokémon e numerosi altri titoli di rilievo. Chi invece non è stato neppure menzionato alla manifestazione è stato Animal Crossing.

Sebbene sia uno dei brand più amati di Nintendo, di un nuovo Animal Crossing non si è ancora mai fatto cenno. Animal Crossing: New Horizons è uno dei titoli più venduti per Switch, e che ancora continua a portare grossi introiti a Nintendo, ma il simulatore di vita è sul mercato da ormai ben tre anni.

Mentre Nintendo mantiene il silenzio su un eventuale sequel, che non si sa neppure se è in produzione, lo studio di Genshin Impact intende creare un simil Animal Crossing. Secondo alcuni rumor, infatti, Hoyoverse, la software house cinese che con Genshin Impact ha conquistato il mercato dei free to play, sta pensando a un competitor di Animal Crossing, un simulatore di vita che andrà ad attingere anche da The Sims.

A far restare fedeli i giocatori ci pensa questo cosplay di Ankha da Animal Crossing. La gattina snob egizia è un'isolana apparsa ricorrentemente nella serie il cui nome deriva da un carattere geroglifico che si legge come vita. Nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer italiana Alis Yume vediamo la gattina in forma umana, ma sempre con tanto di orecchie e coda felina. Regale e con le braccia conserte, impone ai suoi seguaci di ballare per lei.