Animal Crossing debutterà su Switch con un nuovo capitolo nel 2019

La serie principale di Animal Crossing è in arrivo su Nintendo Switch con un nuovo capitolo, previsto in uscita per la console ibrida nel corso del 2019. L'annuncio è arrivato durante il Nintendo Direct andato in onda questa notte.

Per chiudere in bellezza il nuovo Nintendo Direct, la casa di Kyoto ha riservato una piacevole sorpresa a tutti i fan di Animal Crossing, confermando l'arrivo di un nuovo capitolo della serie principale su Nintendo Switch.

Al momento non sono stati diffusi particolari dettagli sul gioco, a parte il fatto che sarà disponibile in esclusiva sulla console ibrida nel corso del 2019. Nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni sul titolo, vi lasciamo alla visione del trailer di annuncio riportato in cima alla notizia.

Ricordiamo che durante il Nintendo Direct è stato confermato anche l'arrivo di Luigi's Mansion 3 su Switch.