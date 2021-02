Animal Crossing domina il 2020 del Giappone: anche Cyberpunk 2077 e TLOU2 nella Top 100

Con il 2021 ormai ampiamente avviato, la redazione di Famitsu, noto magazine giapponese, volge lo sguardo al 2020 videoludico del Sol Levante, proponendo un'interessante classifica che riassume le 100 produzioni di maggior successo dello scorso anno nell'Estremo Oriente.

Alla guida di quest'ultima, come ormai prevedibile, troviamo l'inarrestabile life simulator di Nintendo, con Animal Crossing: New Horizons che ha trainato anche le vendite di Nintendo Switch. Medaglia d'argento per il sorprendente Ring Fit: Adventure, il cui mix tra avventura ed esercizio fisico sembra aver convinto a pieno il pubblico nipponico. Il podio, interamente Nintendo, si chiude con l'ultimo capitolo di Momotaro Densetsu.

Di seguito, trovate la Top 100 integrale, con tanto di dati di vendita relativi al 2020 e al 2019:

1. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 6.378.103 / Nuova uscita

2. [NSW] Ring Fit Adventure – 1.591.366 / 2.087.005

3. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 1.233.023 / Nuova uscita

4. [PS4] Final Fantasy VII Remake – 949.379 / Nuova Uscita

5. [NSW] Pokemon Sword/Shield – 892.456 / 3.880.590

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 798.174 / 3.457.183

7. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 560.122 / 4.013.174

8. [NSW] Minecraft – 556.982 / 1.702.921

9. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 519.649 / Nuova uscita

10. [NSW] Super Mario 3D All-Stars – 492.620 / Nuova uscita

11. [NSW] Super Mario Party – 466.086 / 1.729.796

12. [NSW] Pikmin 3 Deluxe – 462.806 / Nuova uscita

13. [NSW] Splatoon 2 – 435.629 / 3.688.389

14. [PS4] Ghost of Tsushima – 427.071 / Nuova uscita

15. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 309.045 / 343.741

16. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity – 304.963 / Nuova uscita

17. [NSW] Paper Mario: The Origami King – 294.697 / Nuova uscita

18. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 279.162 / Nuova uscita

19. [NSW] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 – 269.648 / Nuova uscita

20. [PS4] Resident Evil 3 – 269.187 / Nuova usita

21. [PS4] Yakuza: Like a Dragon – 263.255 / Nuova uscita

22. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 246.888 / 1.728.037

23. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe – 236.269 / 983.858

24. [NSW] Super Mario Maker 2 – 234.377 / 1.034.881

25. [PS4] The Last of Us Part II – 233.273 / NEW

26. [NSW] Luigi’s Mansion 3 – 218.973 / 724.971

27. [NSW] Fishing Spirits Nintendo Switch Version – 207.472 / 544.467

28. [PS4] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 – 189.649

29. [PS4] Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxi Boost On – 168.710 / Nuova uscita

30. [PS4] Nioh 2 – 167.599 / Nuova uscita

31. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – 167.411 / 342.539

32. [PS4] Persona 5 Strikers – 164.962 / Nuova uscita

33. [PS4] Dragon Ball Z Kakarot – 163.029 / Nuova uscita

34. [PS4] Call of Duty: Black Ops Cold War – 150.964

35. [NSW] Pokemon Spada/Scudo + Pass Espansioni – 148.298 / Nuova uscita

36. [PS4] Trials of Mana – 142.979 / Nuova uscita

37. [NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 142.710 / Nuova uscita

38. [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 – 142.670 / Nuova uscita

39. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 – 137.513 / Nuova uscita

40. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 133.978 / 554.560

41. [NSW] Super Mario Odyssey – 128.499 / 2.176.045

42. [PS4] Granblue Fantasy Versus – 127.566 / Nuova uscita

43. [NSW] Mario Kart Live: Home Circuit – 126.750 / Nuova uscita

44. [PS4] Cyberpunk 2077 – 115.813 / Nuova uscita

45. [NSW] Trials of Mana – 112.277 / Nuova uscita

46. [NSW] Derby Stallion – 108.570 / Nuova uscita

47. [PS4] The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki – 104.067 / Nuova uscita

48. [NSW] Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – 97.056 / Nuova uscita

49. [NSW] Dragon Quest XI S – 95.802 / 559.501

50. [PS4] Sword Art Online: Alicization Lycoris – 94.681 / Nuova uscita

51. [NSW] Human: Fall FLat – 87.440 / Nuova uscita

52. [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin – 84.814 / Nuova uscita

53. [PS4] Grand Theft Auto V: Premium Online Edition – 83.879 / 90.596

54. [NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 82.046 / 1.767.352

55. [NSW] Kirby Star Allies – 80.048 / 863.922

56. [NSW] Persona 5 Strikers – 79.250 / Nuova uscita

57. [NSW] Minecraft Dungeons Hero Edition – 76.784 / Nuova uscita

58. [NSW] Fitness Boxing – 76.696 / 141.889

59. [PS4] Monster Hunter World: Iceborne Master Edition – 74.158 / 491.620

60. [PS4] Marvel’s Avengers – 72.758 / Nuova uscita

61. [NSW] Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – 68.280 / Nuova uscita

62. [PS4] The Last of Us Remastered (PlayStation Hits) – 67.718 / 120.854

63. [NSW] Super Bomberman R: Smile Price Collection – 65.234 / 127.456

64. [NSW] Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – 64.687 / Nuova uscita

65. [PS4] eFootball PES 2021 Season Update – 64.218 / Nuova uscita

66. [PS4] Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – 62.110 / Nuova uscita

67. [NSW] Fortnite Last Laugh Bundle – 62.041 / Nuova uscita

68. [PS4] Assassin’s Creed Valhalla – 61.345 / Nuova uscita

69. [NSW] Monster Hunter Generations Ultimate Best Price – 61.184 / 116.407

70. [PS4] Sakuna: Of Rice and Ruin – 61.005 / Nuova uscita

71. [NSW] Disney Tsum Tsum Festival – 60.492 / 185.990

72. [PS4] FIFA 21 – 60.129 / Nuova uscita

73. [PS4] Watch Dogs Legion – 56.656 / Nuova uscita

74. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 – 56.406 / Nuova uscita

75. [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – 52.621

76. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 52.499 / 525.361

77. [PS4] Atelier Ryza 2 – 51.861 / Nuova uscita

78. [NSW] Puyo Puyo Tetris S (Special Price) – 51.472 / 76.956

79. [NSW] The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 47.641 / 298.588

80. [NSW] Story of Seasons: Friends of Mineral Town – 46.862 / 164.944

81. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare – 46.701 / 255.782

82. [PS4] Romance of the Three Kingdoms XIV – 46.272 / Nuova uscita

83. [PS4] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 45.620 / Nuova uscita

84. [NSW] Fire Emblem: Three Houses – 45.459 / 319.364

85. [NSW] Ninjala – 45.391 / Nuova uscita

86. [PS4] Dragon Quest XI S – 44.711 / Nuova uscita

87. [PS4] Minecraft Starter Collection – 43.935 / Nuova uscita

88. [NSW] Obakeidoro – 42.203 / 48.728

89. [NSW] Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu – 42.077 / Nuova uscita

90. [NSW] Jump Force Deluxe Edition – 41.411 / Nuova uscita

91. [PS4] 13 Sentinels: Aegis Rim – 40.155 / 87.601

92. [NSW] FIFA 21 Legacy Edition – 40.136 / Nuova uscita

93. [NSW] Pro Yakyuu Famista 2020 – 39.793 / Nuova uscita

94. [NSW] Atelier Ryza 2 – 39.532 / Nuova uscita

95. [NSW] My Hero One’s Justice 2 – 39.969 / Nuova uscita

96. [PS4] Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – 38.200 / Nuova uscita

97. [NSW] Kotoba no Puzzle: Moji Pittan Encore – 38.018 / Nuova uscita

98. [NSW] Yoshi’s Crafted World – 37.458 / 223.523

99. [PS4] NieR Automata Game of the YoRHa Edition – 37.120 / 96.968

100. [PS4] Gran Turismo Sport (PlayStation Hits) – 36.507 / 49.245



In una classifica dominata da Nintendo Switch e PlayStation 4, resta completamente non rappresentato l'universo Xbox, che non trova spazio tra le produzioni di maggior successo dello scorso anno in Giappone. Sul fronte software, dominano i titoli sviluppati da team giapponesi, ma non mancano all'appello anche grandi produzioni occidentali. Presenti ad esempio Cyberpunk 2077, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima o Assassin's Creed Valhalla. Tra le produzioni di natura indie, si segnala invece il successo del mix tra simulazione agricola e action di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Sakuna: of Rice and Ruin.