Animal Crossing festeggia il 2021: il capodanno protagonista in nuovo spot di New Horizons

Tra le grandi hit videoludiche dell'intero 2020, Animal Crossing: New Horizons ha raggiunto degli impressionanti risultati commerciali, con l'esclusiva Nintendo Switch in grado di sorprendere la stessa Nintendo.

Nei primi tempi di presenza sul mercato, il life simulator ha infatti superato le previsioni di vendita stilate dalla Casa di Kyoto per gli anni a venire, restando una presenza costante nelle classifiche di tutto il mondo. Non sorprende dunque constatare la volontà del titolo di accogliere in grande stile il nuovo anno, con la speranza di replicare quanto fatto nel corso del 2020. In Giappone, in particolare, Nintendo ha diffuso un nuovo spot di Animal Crossing: New Horizons. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato celebra l'anno appena trascorso e festeggia il capodanno 2021.

I giocatori attivi sulle isole e gli atolli del gioco Nintendo Switch possono peraltro accogliere il nuovo anno grazie agli oggetti speciali a tema Capodanno di Animal Crossing: New Horizons. La dirigenza Nintendo ha già confermato che i prossimi mesi potranno beneficiare di un supporto post lancio della medesima qualità di quello visto nel corso di questo primo anno di vita del titolo. Per iniziare il 2021 nel modo migliore, i giocatori possono dedicarsi alla caccia dei nuovi insetti e pesci di gennaio in Animal Crossing: New Horizons.