Animal Crossing, FIFA 20 e The Last of Us Parte 2 conquistano l'Europa: i dati 2020

Nel pieno del mese di luglio, è giunta l'ora di trarre un bilancio di quella che è stata le prima metà del 2020 videoludico: quali sono stati i giochi di maggior successo?

Per cercare di rispondere a questa domanda, l'importate istituto di ricerche di mercato GfK ha realizzato un'interessante indagine statistica. Quest'ultima ha coinvolto moltissimi Paesi europei, determinando quale gioco tra gennaio e giugno 2020 ha goduto al suo interno del maggior successo. Ebbene, la rosa dei vincitori assoluti conta tre titoli estremamente differenti tra loro:

Animal Crossing New Horizons : il life simulator a marchio Nintendo è risultato essere il gioco più venduto in Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera e Gran Bretagna;

: il life simulator a marchio Nintendo è risultato essere il gioco più venduto in Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera e Gran Bretagna; FIFA 20 : esattamente come l'esclusiva Nintendo Switch, anche il titolo sportivo EA ha conquistato la vetta in sette Paesi. Nello specifico, parliamo di Danimarca, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, e Spagna;

: esattamente come l'esclusiva Nintendo Switch, anche il titolo sportivo EA ha conquistato la vetta in sette Paesi. Nello specifico, parliamo di Danimarca, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, e Spagna; The Last of Us Parte 2: il sequel dell'epopea di Ellie e Joel conquista invece il primo posto in tre Stati, ovvero in Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia. Al contempo, ottiene però la medaglia d'argento in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania e Italia;

In attesa di scoprire se Naughty Dog deciderà o meno di dedicarsi allo sviluppo di un The Last of Us Parte 3 , sulle pagine di Everyeye il nostro Francesco Fossetti discute del incredibile finale di The Last of Us Parte 2