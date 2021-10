Animal Crossing: Happy Home Paradise primo e unico DLC, l'Update 2.0 sarà l'ultimo

A qualche giorno dall'dall'annuncio del DLC Happy Home Paradise di Animal Crossing New Horizons, che verrà anche offerto a tutti gli abbonati al Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online, Nintendo ha fornito alcune importanti precisazioni sul futuro del supporto post-lancio del simulatore di vita virtuale.

Con un comunicato ufficiale inviato alla redazione di IGN, un portavoce di Nintendo ha innanzitutto chiarito che l'update 2.0 gratis di Animal Crossing New Horizons, che il 5 novembre accompagnerà la pubblicazione del grande DLC a pagamento, sarà l'ultimo grande aggiornamento gratuito del gioco. Con esso arriveranno un bel po' di novità, come la Caffetteria di Bartolo nel museo, il giro in barca con Remo, il bazaar di Fiorilio con i mercanti itineranti e una pletora di abiti, oggetti e mobili nuovi di zecca, oltre all'aumento a 5.000 oggetti del tetto massimo degli oggetti nel Deposito.

Home Home Paradise, dal canto suo, sarà il primo e ultimo DLC a pagamento di Animal Crossing New Horizons. Secondo il portavoce della casa di Kyoto, "offre un'esperienza distintiva e diversa", pertanto "ha perfettamente senso aggiungerlo come primo e unico DLC premium di New Horizons". Grazie a questo contenuto scaricabile, i giocatori potranno entrare nel team della Casimira Vacanze e soddisfare tutte le esigenze dei villeggianti costruendo loro case, scuole e tutto ciò di cui hanno bisogno.

Happy Home Paradise, ricordiamo, sarà acquistabile al prezzo di 24,99 euro. In alternativa, potrà essere giocato da tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo senza ulteriori costi.