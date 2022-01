Animal Crossing Hew Horizons diventa una punizione: lo strano caso delle rape scomparse

Con le molte novità introdotte da Animal Crossing: New Horizons 2.0, non mancano le occasioni per avventurarsi entro i confini dell'esclusiva Nintendo Switch.

Una passione che coinvolge videogiocatori di ogni età, incluso un creativo papà giapponese. L'uomo, in particolare, condivide la propria Nintendo Switch con il figlio e su di essa si dedica ad Animal Crossing: New Horizons. Di recente, tuttavia, il bambino ha causato involontariamente un incidente all'interno dell'isola virtuale del padre, che ha deciso di rimproverarlo con una punizione a dir poco peculiare.

Ma andiamo con ordine. Come detto, bambino e genitore condividono la medesima Nintendo Switch, sulla quale il padre gioca da tempo ad Animal Crossing: New Horizons. Desideroso di aggirare le previsioni di un altro titolo, il giovanissimo videogiocatore ha deciso di modificare il calendario interno della console, impostando per essa una data posticipata di circa una settimana. L'azione, apparentemente innocua, ha tuttavia prodotto una conseguenza devastante sulle riserve di rape detenute dal padre in Animal Crossing: New Horizons. Queste ultime sono infatti andate a male, mandando in fumo un possibile guadagno di circa un milione di Stelline.



Arrabbiato per l'azione del figlio, che ha modificato i parametri di Nintendo Switch senza prima avvisarlo, il genitore ha deciso di impartire al pargolo una bizzarra lezione. Con il divieto di utilizzare Nintendo Switch per qualsiasi altra attività, il giovanissimo dovrà risarcire virtualmente il padre, raccogliendo frutta e conchiglie in Animal Crossing: New Horizons, per l'equivalente di un milione di Stelline!



Tra patate, carote e pomodori di Animal Crossing: New Horizons 2.0, non sorprende dunque che il giovane abbia finito per dichiarare alla sua maestra di scuola che ora odia i videogiochi!