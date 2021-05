Animal Crossing incontra Resident Evil Village in uno spettacolare crossover

Pensate che il mondo di Animal Crossing New Horizons sia troppo allegro e colorato? Sappiate allora che un giocatore dell'opera, noto su Reddit come Masabow1018, ha personalizzato la sua isola ispirandosi a nientemeno che a Resident Evil Village, riproponendone le atmosfere oscure in linea con quelle spensierate del titolo Nintendo.

Sfruttando nel miglior modo possibile le meccaniche di personalizzazione offerte da New Horizons, l'utente ha ricreato alcuni degli scenari più iconici del celebre ottavo capitolo della serie Capcom, come il castello di Lady Dimitrescu, la fabbrica di Karl Heisenberg e persino la casa di Donna Beneviento circondata da tante piccole bamboline. E tutte le ambientazioni sono abitate dai loro rispettivi proprietari, qui raffigurati in chiave fanciullesca ma ugualmente irresistibile. Su Reddit è possibile trovare ulteriori dettagli sul lavoro svolto da Masabow1018, molto apprezzato dagli altri utenti della piattaforma come si evince dai commenti sotto al post.

Non è la prima volta che l'amatissima produzione Nintendo viene associata ad altri giochi dai toni e dalle atmosfere completamente diverse, dando vita agli incontri più improbabili e per questo entrati immediatamente nelle grazie dei fan: si pensi ad esempio all'ormai celebre crossover tra Animal Crossing e Doom Eternal che tiene banco ormai da un anno, sin da quando entrambi i giochi esordirono sul mercato lo stesso giorno, il 20 marzo 2020. Nel frattempo, se ancora non l'avete letta, eccovi la nostra recensione di Resident Evil Village.