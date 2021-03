Animal Crossing New Horizons: 7 milioni di copie in Europa, i contenuti del nuovo update

Animal Crossing New Horizons continua a macinare numeri oltremodo soddisfacenti per Nintendo: l'ultima iterazione del simulatore di vita ha raggiunto le 7 milioni di copie vendute soltanto in Europa.

A circa un anno dal lancio, il momentum positivo di New Horizons sembra non voler cessare, ed ormai più di un terzo dei possessori di Switch in Europa ha deciso di acquistare il titolo. Tanto coinvolgimento da parte dell'utenza è dato anche dai contuinui update con cui la casa di Kyoto rinnova costantemente l'esperienza ludica del prodotto. Recentemente abbiamo assistito all'introduzione di nuovi eventi a tema Super Mario: sulle nostre pagine potete scoprire come ottenere tutti i nuovi oggetti.

A proposito di novità, ecco che Nintendo ha annunciato la nuova patch di Animal Crossing New Horizons proprio in occasione delle celebrazioni del primo anniversario del gioco. Come segnalato all'interno del cinguettio riportato in calce alla notizia, il team di sviluppo si appresta ad introdurre numerose novità a tema Sanrio (la compagnia di Hello Kitty) il 18 marzo, quando l'update verrà ufficialmente distribuito:

"L'aggiornamento di Animal Crossing New Horizons arriva il 18/03, e porterà con sé oggetti e abitanti a tema Sanrio facenti parte dell'Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack, in cui troverete carte amiibo, miglioramenti per il design personalizzato, e nuovi oggetti stagionali".

In attesa di queste ed altre novità nel corso del 2021, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Animal Crossing New Horizons per ulteriori approfondimenti sul simulatore di vita di Nintendo.