Animal Crossing New Horizons ha convinto le famiglie ad acquistare più di una sola Switch

Nintendo Switch continua a macinare numeri di vendita impressionanti, con la console ibrida che nel giro di poco meno di 4 anni è riuscita a piazzare quasi 80 milioni di pezzi, superando il 3DS ed avvicinandosi ai numeri del Game Boy Advance.

Come riportato all'interno del report finanziario relativo al Q3 dell'anno fiscale che terminerà nel mese di marzo, Animal Crossing New Horizons si è confermato come il traino fondamentale per le vendite di Switch durante gli ultimi mesi, covincendo le singole famiglie ad acquistare più di una sola console:

"Il Sell-trough [ovvero le vendite effettive] delle console Nintendo Switch in questo terzo quarto ha superato i già ottimi numeri dello scorso anno, portando le vendite ai suoi livelli più alti dal lancio. La pubblicazione di titoli come Animal Crossing New Horizons ha incoraggiato molti nuovi clienti ad acquistare un hardware Nintendo Switch, ma ha anche spinto molte famiglie che già possedevano la console ad acquistarne un'altra".

La cavalcata di Animal Crossing New Horizons sembra non avere fine: l'esclusiva Switch continua a piazzarsi in testa alle classifiche di vendita software, riuscendo ad imporsi persino sulle uscite più recenti come quella di Hitman 3 (a sua volta dimostratosi un ottimo successo commerciale per IO Interactive).