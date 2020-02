Animal Crossing New Horizon: disponibile il pre-download dell'atteso gioco per Switch

Non manca molto all'arrivo di Animal Crossing New Horizon, ultimo capitolo della celebre saga di Nintendo. A poco più di un mese dal lancio ufficiale del gioco, la casa di Kyoto ha reso disponibile il pre-download su Nintendo Switch.

Avviare il pre-download di Animal Crossing New Horizon è molto semplice: basterà cercare il gioco all'interno dell'eShop, tramite ricerca o eventualmente nella wishlist, ed effettuare (o inserire) il pre-ordine. Ovviamente bisognerà pagare l'intero costo del gioco che verrà reso disponibile il 20 marzo. Come riportato sulla pagina dell'eShop dedicata a New Horizon, lo spazio necessario per il download sarà di 6,2 GB. Questo non significa tuttavia che l'intero gioco avrà queste dimensioni in quanto la versione finale potrebbe richiedere download aggiuntivi. Secondo quando riferito da Nintendo UK i pre-ordini digitali di Animal Crossing sbloccheranno la copia completa del gioco alla mezzanotte del 20 marzo.

Come recentemente confermato, i salvataggi in Cloud per il nuovo Animal Crossing New Horizon non saranno disponibili ma Nintendo sta considerando l'idea di supportare il backup tramite Nintendo Switch Online in un secondo momento. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'anteprima di Animal Crossing New Horizon è disponibile sulle pagine di Everyeye.