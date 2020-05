Animal Crossing New Horizon, insetti e pesci di maggio: l'elenco per i due Emisferi

Turisti ed esploratori delle isole di Animal Crossing: New Horizons sono chiamati a raccolta: l'inizio del mese di maggio ha infatti portato con sé una nuova selezione di creature a cui dare la caccia!

Nuovi insetti, pesci ed anfibi sono infatti pronti a popolare gli arcipelaghi virtuali di casa Nintendo, con new entry che andranno a popolarne gli habitat. La collocazione e la varietà dei nuovi abitanti del regno animale di Animal Crossing:New Horizons andranno ovviamente a variare a seconda dell'emisfero all'interno del quale si colloca l'atollo personale di ogni utente.

Pesci di maggio

Nuovi insetti di maggio

Sul fronte dei, in particolare, nuove varietà marine attendono nelle acque dolci e salate del gioco Nintendo. Tra questi, i residenti dell'potranno trovare esemplari di Marlin Blu, Pesce Abissale, Pesce Palla, Rodeo e Tonno. Nell'ci si potrà invece dedicare alla caccia alle Rane ed alla pesca di Betta, Carango Gigante, Gara Ruffa, Lampuga, Pesce Angelo, Pesce Arcobaleno e Pesce Gatto. Sulle pagine di Everyeye, vi ricordiamo che trovate utili indicazioni su come pescare Pesci Rari in Animal Crossing: New Horizons Novità anche per il regno degli, con la comparsa nell'di esemplari di Grillotalpa, Tarantole e Zigotteri. Più ricca invece la sezione nell', con diverse varietà di Carabo Violino, Cimici d'acqua, Colotteri, Farfalle (Regina Alessandra, Imperatore Viola), Gerride, Libellule Striate e pericolosi Scorpioni. Propri gli insetti sono i protagonisti di un simpatico RPG fan made dedicato al Gufo Blatero