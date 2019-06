Animal Crossing New Horizons non supporterà i salvataggi cloud

Durante un'intervista concessa al portale francese Gamekult, la game director Aya Kyogoku e il produttore Higashi Nogami (entrambi promossi da Nintendo in tempi molto recenti) hanno svelato diverse nuove informazioni su Animal Crossing: New Horizons, nuovo capitolo della celebre serie che si è mostrato per la prima volta al Nintendo Direct E3 2019.

Dalla chiacchierata, è emerso che il titolo non supporterà la funzionalità dei salvataggi cloud prevista dall'abbonamento a Nintendo Online. Stando a quanto dichiarato da Nogami, la scelta è stata presa per impedire ai giocatori di manipolare il tempo, uno dei concetti fondamentali dell'intera produzione. Animal Crossing: New Horizon, tra l'altro, supporterà per la prima volta in assoluto per la serie il salvataggio automatico, importante novità che ha tuttavia portato al licenziamento del povero Mr. Resetti! Non temete tuttavia, pare che si sia già messo alla ricerca di un nuovo lavoro...

I due, inoltre, hanno spiegato che non hanno intenzione di lanciare delle companion app per dispositivi mobili, affinché tutti possano godersi l'esperienza con il solo gioco per Nintendo Switch, e che alcuni elementi dell'interfaccia potranno essere controllati con il touch in modalità portatile. Purtroppo, non sanno ancora con quanti e quali amiibo sarà compatibile il titolo.

Animal Crossing: New Horizons, come emerso dal trailer del Nintendo Direct E3 2019, verrà lanciato il 20 marzo 2020, in ritardo di qualche mese sulla tabella di marcia. Per la prima volta nella serie, supporterà il multigiocatore locale.