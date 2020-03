Animal Crossing New Horizon: in alcuni paesi si può già acquistare la Switch a tema

Nonostante manchino ancora alcuni giorni all'arrivo ufficiale nei negozi dell'edizione speciale di Nintendo Switch il cui design è ispirato ad Animal Crossing: New Horizon, è già possibile portarsi a casa il prodotto presso i negozi di alcune catene americane.

Parliamo nello specifico di Walmart, celebre catena americana che nelle ultime ore sta consentendo ai propri clienti di acquistare online il modello di Switch in questione con possibilità di ritirarlo immediatamente in negozio. Sono ormai in moltissimi i giocatori residenti negli USA che stanno approfittando della situazione per accaparrarsi con largo anticipo la console, la cui confezione non contiene però una copia del gioco. Acquistando infatti questa speciale edizione di Nintendo Switch, venduta a circa 300 dollari, riceverete esclusivamente la console ibrida con in dotazione Joy-Con e Dock a tema Animal Crossing.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 20 marzo 2020 in esclusiva su Nintendo Switch. La console a tema, invece, sarà disponibile nei negozi da venerdì 13 marzo 2020.

Avete già letto la nostra anteprima di Animal Crossing New Horizon a cura di Francesco Fossetti, che ha trascorso un bel po' di ore sulla sua isola deserta?