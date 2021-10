Animal Crossing New Horizon: svelato il Nintendo Direct con tutte le novità in arrivo

I curatori dei profili social di Nintendo preannunciano l'arrivo di un nuovo Direct interamente dedicato al prossimo, grande aggiornamento per Animal Crossing New Horizon che sarà disponibile tra poche settimane su Nintendo Switch.

L'evento digitale approntato dalla casa di Kyoto si terrà dalle 16:00 ora italiana di venerdì 15 ottobre e, come possiamo facilmente intuire, sarà foriero di novità e sorprese per tutti i patiti del sim life campione d'incassi per Switch.

Il prossimo Direct durerà all'incirca 20 minuti e descriverà nel dettaglio i contenuti dell'aggiornamento di novembre di Animal Crossing New Horizons che, come tutti i precedenti update, potrà essere scaricato gratis dagli esploratori delle isole virtuali del capolavoro nintendiano.

Nella ricca video panoramica sulle imminenti novità che attraverseranno la dimensione di Animal Crossing New Horizons, quasi sicuramente, ci saranno anche delle sorprese riguardanti le attività da svolgersi sull'isola per celebrare Halloween e la Festa del Ringraziamento, con tantissimi oggetti a tema da sbloccare e numerose attività da svolgersi in compagnia del proprio alter-ego e dei suoi amici PNG. Appuntamento al 15 ottobre, quindi, per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Nintendo.