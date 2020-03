Animal Crossing New Horizons: 10 cose da fare ogni giorno

Nel mondo di Animal Crossing New Horizons si possono fare tantissime cose. Se volete diventare iper-efficienti massimizzando i frutti dei vostri sforzi, in questa mini-guida trovate dei consigli utili sulle dieci cose da fare quotidianamente per affrontare la giornata ideale nell'isola.

Nella nostra guida di Animal Crossing New Horizons vi abbiamo già dato consigli e indicazioni utili per vivere al meglio la vostra avventura nel nuovo gestione di Nintendo. Per aiutarvi ulteriormente a migliorare il rendimento delle vostre attività, ecco dieci cose da fare ogni giorno nell'isola.

Colpite i massi

Ogni giorno sulla vostra isola c'è una roccia che nasconde delle stelline. Colpendo il masso e distruggendolo, le stelline al suo interno saranno vostre. Non esiste un modo per individuare subito questo masso: dovrete andare a tentativi, colpendo tutte le rocce che vi capitano sotto tiro. Cercate di farlo ogni giorno, in modo da fare scorta di stelline. Durante la ricerca del masso speciale, tenete conto che i massi frantumati si trasformeranno in pietre semplici, argilla o minerali, risorse che vi torneranno comunque utili.

Completate le sfide delle Miglia di Nook

Come vi abbiamo già segnalato nella nostra mini-guida che spiega come guadagnare le Miglia di Nook velocemente, la nuova valuta in-game di Animal Crossing: New Horizons può essere ottenuta portando a termine le sfide giornaliere. In particolare, le prime cinque missioni di ogni giorno sono quelle che vi fanno guadagnare più Miglia di Nook. Non lasciatevi sfuggire l'occasione e portatele a termine.

Accumulate la legna

La legna è uno dei materiali più impiegati nelle costruzioni, motivo per cui vale la pena raccoglierne il più possibile. Potete procurarvi la legna colpendo qualsiasi albero dell'isola con la vostra ascia, operazione che vi consigliamo di fare ogni giorno. Attenti a un dettaglio importante: usando l'ascia fragile potete colpire tre volte un albero e ricavare tre unità di legno senza abbatterlo. Usando l'ascia normale, invece, al terzo colpo l'albero verrà abbattuto. Per questo motivo è preferibile usare l'ascia fragile.

I soldi crescono per terra

Una volta al giorno nell'isola compare un flebile raggio di luce sul terreno. Significa che in quel punto potete estrarre un sacco contenente mille stelline. Una quantità tutto sommato contenuta, ma che sommata giorno per giorno può tornare molto comoda per alimentare le vostre finanze.

Raccogliete i fossili

Ogni giorno è possibile trovare ben quattro fossili nell'isola. Per ottenerli e raccoglierli bisogna scavare nei punti del terreno contrassegnati con una "X". Attenzione però: vicino al bambù si possono trovare molteplici "X", ma in questo caso però si tratta solo dei germogli. Cercate le quattro "X" altrove, tenendo gli occhi sempre aperti.

Messaggi in bottiglia

Fate sempre un salto in spiaggia. Ogni giorno è possibile trovare un messaggio in bottiglia sul bagnasciuga, anche più volte nel corso della giornata. All'interno di queste bottiglie troverete dei progetti per il fai da te, indispensabili per costruire oggetti utili da aggiungere alla vostra casa o posizionare sull'isola, come per esempio lo specchio che permette di modificare l'aspetto del personaggio.

Un sosta al Punto Nook

Ci sono almeno un paio di motivi per accedere ogni giorno al Punto Nook presente nel Centro Servizi di Tom Nook. Per prima cosa potete ricevere delle Miglia di Nook gratis: il bonus è incrementale e cresce solo se si accede ogni giorno, senza soste (dopo 7 giorni di accesso consecutivo la cifra si fissa sulle 300 Miglia di Nook bonus). Inoltre l'inventario del negozio viene aggiornato ogni giorno, quindi osservatelo bene fino a trovare l'oggetto che stavate cercando.

Quotazione delle rape

Se volete fare un po' di compravendita conveniente, dopo aver acquistato le rape da Brunella, chiedete ogni giorno a Mirco e Marco la quotazione delle stesse. Quando la quotazione sarà salita abbastanza, rivendete le rape per guadagnare delle stelline facili facili.

Parlate con i visitatori

L'isola di Animal Crossing: New Horizons ospiterà dei visitatori speciali. Si tratta di particolari NPC con i quali è possibile interagire, e che faranno visita alla vostra isola in modo completamente casuale. A renderli molto interessanti è il fatto che possono portare con loro oggetti rari che potrete acquistare. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per mettere le mani su qualcosa di prezioso.

Coltivate le risorse

Da buoni coltivatori del vostro orticello, non dimenticatevi mai di raccogliere le risorse della vostra isola, senza però depredarle troppo in fretta. Vi abbiamo già consigliato di colpire le rocce e raccogliere la legna senza abbattere gli alberi, usando l'ascia fragile. Di passaggio, tra un'attività e l'altra, cercate di catturare gli insetti (con il vostro retino) e i pesci (con la canna da pesca) presenti nel vostro ecosistema. Ricordate poi di consultare la nostra mini-guida che vi spiega come ottenere qualsiasi tipo di frutta, comprese le noci di cocco e i frutti che non crescono sulla vostra isola.