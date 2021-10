Animal Crossing New Horizons 2.0: in arrivo un corposo aggiornamento gratis

Tra i principali annunci del nuovo Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing New Horizons troviamo sicuramente quello relativo alla versione 2.0 dell'acclamata esclusiva Switch, grazie alla quale le possibilità offerte in termini di gameplay verranno ulteriormente espanse.

L'aggiornamento, in arrivo gratuitamente per tutti i possessori di una copia in formato fisico o digitale di Animal Crossing New Horizons, porta nel titolo una corposa quantità di contenuti inediti. Oltre all'arrivo della caffetteria di Bartolo all'interno del Museo, l'update gratuito introdurrà la possibilità di coltivare ortaggi per poi impiegarli in cucina e preparare una serie di pietanze in maniera simile a quanto accaduto in passato nell'evento di Halloween.



Non meno importante è l'introduzione di Remo, NPC che a differenza di Dodo permette di viaggiare su isole che non solo contengono risorse mai viste prima, ma anche di imbattersi in stagioni diverse tramite le quali completare più agilmente le varie collezioni di pesci ed insetti. Vi è poi un altro importante NPC, Fiorilio, la cui isola propone contemporaneamente tutti i mercanti itineranti, semplificando anche questo aspetto del titolo Nintendo. Ovviamente ad affiancare l'aggiornamento troviamo anche tanti nuovi abiti, oggetti e mobili da acquistare e una gradita espansione del deposito, il cui tetto massimo di oggetti può arrivare a 5.000.



Per saperne di più vi rimandiamo all'anteprima di Animal Crossing New Horizons 2.0 per scoprire nel dettaglio tutti i contenuti in arrivo.