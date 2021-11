Animal Crossing New Horizons 2.0: come aumentare gli slot del deposito

L'aggiornamento gratuito alla versione 2.0 di Animal Crossing New Horizons è disponibile e tutti i possessori dell'esclusiva Nintendo Switch possono approfittare delle numerose migliorie apportate al gioco, alcune delle quali semplificano sensibilmente la gestione dell'isola e non solo.

Una delle principali novità dell'update 2.0 di Animal Crossing New Horizons consiste proprio nella possibilità di ampliare il numero di slot del deposito, così che il nostro avatar possa conservare un maggior numero di oggetti senza doverli distruggere per via della mancanza di spazio. Va precisato però che i nuovi giocatori del colorato simulatore Nintendo non possono immediatamente usufruire di questa nuova funzionalità, dal momento che è possibile acquistare dello spazio aggiuntivo solo dopo aver migliorato la casa (tramite il suo ampliamento con stanze, piano superiore e seminterrato) e completato la prima parte dell'avventura, grazie alla quale si raggiungono i 1.600 slot del deposito.

Una volta raggiunto il vecchio limite massimo, avrete l'opportunità di oltrepassarlo tramite un semplice acquisto. Per potenziare il deposito non dovete fare altro che accedere al Centro Servizi, uno dei principali edifici della mappa, e interagire con Tom Nook: selezionate l'opzione di dialogo relativa alla casa e poi chiedetegli di espandere il deposito. A questo punto potete investire 500.000 Stelline per portare il numero di slot del deposito da 1.600 a 2.400. Sappiate che il potenziamento non sarà immediato e dovrà trascorrere un giorno dal momento dell'acquisto all'effettivo aumento del numero di slot disponibili all'interno del deposito.

In attesa di proporvi ulteriori guide legate alle funzionalità esclusive del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli su come raggiungere l'isola del Monopoly in Animal Crossing New Horizons.