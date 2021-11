Animal Crossing New Horizons 2.0: come posizionare più scale e ponti

State approfittando dell'uscita del nuovo aggiornamento gratuito di Animal Crossing New Horizons per abbellire la vostra isola ma non avete la possibilità di posizionare un numero più elevato di ponti o scale? Sappiate che nella nuova versione del titolo Nintendo Switch ciò è possibile e per farlo basta seguire pochi e semplici passi.

Ciò di cui avete bisogno prende il nome di Licenza infrastrutture pro ed è un particolare oggetto il cui acquisto consente ai giocatori di aumentare le possibilità offerte in termini di personalizzazione dell'isola. Entrare in possesso di una Licenza infrastrutture pro è davvero semplice, poiché a venderla è il Nook Stop, il terminale attraverso il quale i giocatori possono spendere le Miglia Nook accumulate nel tempo. Per chi non sapesse dove trovare questo dispositivo, questo è posizionato all'interno del Centro Servizi, uno dei principali edifici sull'isola. Sappiate che l'oggetto in questione non è gratuito e avrete bisogno di ben 3.000 Miglia Nook per poterlo acquistare e usufruire dei suoi vantaggi. L'effetto della Licenza infrastrutture pro è piuttosto importante per tutti coloro i quali necessitano di ponti e scale extra da posizionare in giro per la mappa. Se con la versione di base del gioco il limite era di otto unità per ciascuna delle due tipologie di strutture, grazie alla licenza si possono piazzare dieci scale e dieci ponti.

Vi ricordiamo che per poter posizionare ponti o scale in giro per la vostra isola non dovete fare altro che entrare all'interno del Centro Servizi e parlare con il personaggio più famoso del gioco, ovvero Tom Nook. Tra le varie opzioni di dialogo troverete anche quella legata alle infrastrutture dell'isola, così da poter ordinare la costruzione di una nuova struttura e sfruttare la licenza appena acquistata.

