Animal Crossing New Horizons accoglie aprile: tutti i nuovi pesci e insetti disponibili

L'arcipelago tropicale di Animal Crossing: New Horizons accoglie entro i propri confini l'arrivo di un nuovo mese, proponendo come da tradizione molteplici creature stagionali.

Tra l'arrivo dei personaggi Sanrio in Animal Crossing: New Horizons e l'imminente evento speciale a tema pasquale, gli abitanti del life simulator potranno darsi alla ricerca di nuovi insetti, pesci e creature acquatiche. Di seguito, tutti i dettagli sulla fauna del mese di aprile per l'emisfero Nord:

Nuovi insetti di Aprile

Acrida cinerea: dalle ore 8 alle 19;

Agrias: dalle ore 8 alle 17;

Anax parthenope: dalle ore 8 alle 17;

Attacus Atlas: dalle ore 19 alle 4;

Buprestide Leach: tutto il giorno;

Chrysiridia rhipheus: dalle ore 8 alle16;

Graphium sarpedon: dalle ore 4 alle19;

Pulce di mare: tutto il giorno;

Insetto d'acqua gigante: dalle ore 19 alle 8;

Farfalla Rajah Brooke: dalle ore 8alle 17;

Nuovi pesci di Aprile

Gambero: tutto il giorno;

Killifish fasciato: tutto il giorno;

Poecilia reticulata: dalle ore 9 alle16;

Cavalluccio marino: tutto il giorno;

Neon blu: dalle ore 9 alle 16;

Pesce chirurgo: tutto il giorno;

Pesce pagliaccio: tutto il giorno;

Pesce farfalla: tutto il giorno;

Pesce scorpione: tutto il giorno;

Nuove creature acquatiche di Aprile

Halocynthia roretzi: tutto il giorno;

Aragosta: tutto il giorno;

Tartaruga azzannatrice: dalle ore 21 alle 4;

Coccinella: dalle ore 8 alle 17;

Sogliola limanda: tutto il giorno;

Pesce persico giallo: tutto il giorno;

Cesto di Venere: tutto il giorno;

Aragosta: dalle ore 21 alle 4;

Alga Wakame: tutto il giorno;

Di seguito invece le nuove creature che popolano

Di recente, Animal Crossing: New Horizons ha festeggiato il primo anniversario, ma Nintendo ha già da tempo che chiarito che il supporto post lancio al gioco si protrarrà ancora molto a lungo.