Animal Crossing New Horizons accoglie l'autunno: nuovi insetti e pesci di ottobre

È tempo d'autunno anche in Animal Crossing: New Horizons, con l'esclusiva Nintendo Switch pronta ad accogliere l'arrivo nell'ecosistema di nuove creature animali.

Come ogni mese, anche l'arrivo di ottobre è infatti portatore di cambiamenti nella fauna che popola boschi e fiumi delle isole Nintendo. L'elenco di pesci e insetti disponibili nel life simulator muta infatti le creature presenti, accogliendo sia new entry sia volti già noti ai frequentatori dei lidi di Animal Crossing: New Horizons. Di seguito, trovate le principali novità legate al mese di ottobre:

Emisfero Settentrionale

Insetti: coccinella;

coccinella; Pesci: persico giallo, limanda;

persico giallo, limanda; Creature marine: alga marina, aragosta, cestello di Venere (spugna di mare);

Emisfero Meridionale

Insetti: common blubottle (farfalla triangolo blu), atlante, urania del Madagascar, libellula, insetto d'acqua gigante, buprestide, pulci;

common blubottle (farfalla triangolo blu), atlante, urania del Madagascar, libellula, insetto d'acqua gigante, buprestide, pulci; Pesci: killifish, gambero d'acqua dolce, tartaruga azzannatrice, guppy, neon, cavalluccio marino, pesce pagliaccio, pesce chirurgo, ombrellino cinese, pesce farfalla;

killifish, gambero d'acqua dolce, tartaruga azzannatrice, guppy, neon, cavalluccio marino, pesce pagliaccio, pesce chirurgo, ombrellino cinese, pesce farfalla; Creature marine: aragosta;

Siete pronti a preparare retini e canne da pesca? Vi ricordiamo che oltre a nuove creature, il mese di ottobre porta con sé anche l'evento speciale di Halloween in Animal Crossing: New Horizons. Quest'ultimo condurrà un nuovo personaggio sulle isole di gioco: Fifonio. I festeggiamenti di Halloween rappresenteranno solo una delle tante novità incluse con l'aggiornamento d'autunno di Animal Crossing, ora disponibile per il download.