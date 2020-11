Animal Crossing New Horizons accoglie pesci e insetti di novembre: tutte le nuove creature

Dopo aver accolto nuovi pesci e insetti di ottobre in Animal Crossing: New Horizons, il life simulatori disponibile in esclusiva su Nintendo Switch accoglie un nuovo cambio della guardia.

Con l'avvio del mese di novembre, infatti, nuove creature giungono a popolare le isole della produzione nipponica. I giocatori attivi in Animal Crossing: New Horizons possono dunque prepararsi a realizzare inediti incontri sulle proprie isole. Di seguito, le principali novità introdotte dal mutamento in calendario.

Emisfero Settentrionale

Insetti: Tarantola (dalle 19:00 alle 04:00); Grillotalpa; Zigoptero;

Tarantola (dalle 19:00 alle 04:00); Grillotalpa; Zigoptero; Pesci: Rodeo Amaro; Pesce Palla (dalle 21:00 alle 04:00); Tonno; Marlin Blu; Football Fish (dalle 16:00 alle 09:00);

Rodeo Amaro; Pesce Palla (dalle 21:00 alle 04:00); Tonno; Marlin Blu; Football Fish (dalle 16:00 alle 09:00); Creature Marine: Cetriolo di Mare; Porcellino di Mare (dalle 16:00 alle 09:00); Granciporro del Pacifico; Grancevola Artica; Granchio Gigante;

Emisfero Meridionale

Insetti: Great Purple Emperor (dalle 04:00 alle 19:00); Agrias (dalle 08:00 alle 17:00); Rajah Brooke (dalle 08:00 alle 17:00); Regina Alessandra (dalle 08:00 alle 16:00); Locusta Lunga (dalle 08:00 alle 19:00); Libellula Fasciata (dalle 08:00 alle 17:00); Insetto Pattinatore (dalle 08:00 alle 19:00); Diving Beetle (dalle 08:00 alle 19:00); Scarafaggio Violino; Scarafaggio Rosalia Batesi; Scorpione (dalle 19:00 alle 04:00);

Great Purple Emperor (dalle 04:00 alle 19:00); Agrias (dalle 08:00 alle 17:00); Rajah Brooke (dalle 08:00 alle 17:00); Regina Alessandra (dalle 08:00 alle 16:00); Locusta Lunga (dalle 08:00 alle 19:00); Libellula Fasciata (dalle 08:00 alle 17:00); Insetto Pattinatore (dalle 08:00 alle 19:00); Diving Beetle (dalle 08:00 alle 19:00); Scarafaggio Violino; Scarafaggio Rosalia Batesi; Scorpione (dalle 19:00 alle 04:00); Pesci: Rana; Pesce Gatto (dalle 16:00 alle 09:00); Gara Rufa (dalle 09:00 alle 16:00); Pesce Angelo (dalle 16:00 alle 09:00); Pesce Combattente (dalle 09:00 alle 16:00); Pesce Arcobaleno (dalle 09:00 alle 16:00); Carango Gigante Indopacifico; Mahi-Mahi;

Rana; Pesce Gatto (dalle 16:00 alle 09:00); Gara Rufa (dalle 09:00 alle 16:00); Pesce Angelo (dalle 16:00 alle 09:00); Pesce Combattente (dalle 09:00 alle 16:00); Pesce Arcobaleno (dalle 09:00 alle 16:00); Carango Gigante Indopacifico; Mahi-Mahi; Creature Marine: Ricco di Mare; Ricco Slate Pencil (dalle 16:00 alle 09:00); Tridacna Gigante; Calamaro Vampiro (dalle 16:00 alle 09:00); Heteroconger Hassi (dalle 16:00 alle 09:00);

Di recente, il life simulator ha festeggiato la notte più spaventosa dell'anno con un apposito evento in-game, che ha consentito ai giocatori di celebrare Halloween in Animal Crossing: New Horizons.