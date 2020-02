Anche Animal Crossing New Horizons è acquistabile coi voucher Nintendo

Vi ricordate dei Voucher Nintendo? Si tratta di due buoni, dal costo di 99 euro, validi per acquistare alcuni giochi del catalogo Nintendo Switch, tra cui le diverse esclusive per la console ibrida della casa di Kyoto. Costando queste ultime circa 60 euro al lancio, si tratta di un risparmio di circa una ventina di euro.

Può far piacere dunque a quanti aspettano il gioco, la notizia che anche Animal Crossing New Horizons, l'atteso nuovo capitolo del gestionale/simulatore di Nintendo, sia tra i titoli acqustabili proprio con i Voucher, per cui se ne avete ancora uno da utilizzare, o se stavate pensando di comprarli, ecco un'occasione per sfruttarli.

I Voucher non sono più acquistabili in Nord America, probabilmente per via dei risultati non proprio eccezionali dal punto di vista delle vendite, e non ci sono piani perché ritornino attualmente, ma nel nostro Paese sono ancora sul mercato, per cui potreste approfittarne.

Nel frattempo, se volete approfondire ulteriormente sul gioco, sono arrivati recentemente dei chiarimenti sul multiplayer e le isole di Animal Crossing New Horizons. Per tutte le altre informazioni, vi suggeriamo la lettura della nostra anteprima di Animal Crossing New Horizons. Trovate tutto sul nostro sito.

Cosa vi attendete dal ritorno di Tom Nook e soci?