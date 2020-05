Animal Crossing New Horizons, addii degli abitanti: una formula calcola le probabilità!

Ovviamente, è impensabile creare una nuova vita su di un isola paradisiaca senza compagnia alcuna, ma il vostro alter ego non ha di che preoccuparsi: è infatti circondato da una molteplicità di più o meno peculiari animali antropomorfi . Questi, tuttavia, potrebbero anche decidere, date certe condizioni di abbandonare il vostro atollo per cercare gioia e fortuna altrove, al di là del mare. Ma come accade esattamente? Ebbene, un dataminer si è dato alle indagini e ha scoperto diversi dettagli interessanti. Come potete verificare in calce a questa news, l'utente Ninji ha in verità messo a punto delle vere e proprie formule matematiche che spiegano il fenomeno. A quanto pare, ad intervenire nel calcolo sono diverse variabili. Tra queste possiamo citare il numero di residenti presenti nell'isola e il tempo trascorso da quando avete chiesto a un personaggio di restare o di andarsene. Anche il livello medio di amicizia tra l'abitante e i restanti inquilini dell'isola ha una parte nel processo, così come persino la data del compleanno del soggetto in questione! Le vendite digitali di Animal Crossing New Horizons hanno raggiunto traguardi record, mentre trend inattesi hanno coinvolto la community di Animal Crossing dal lancio del gioco.

on a given day, the % chance of somebody asking to move is given by (v * 5) + c, where v is the amount of villagers you have, and c is the 'MoveOutTalkCount', the amount of days since you last told a villager to leave or stay (maxing at 30)



there's a couple of conditions on that — Ninji 🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇮 (@_Ninji) May 26, 2020

if these checks pass, a random villager will be picked who will ask to move out



each villager's chance is based on friendship and calculated by floor((300 - a) / 10) - r



a = average friendship they have with all island residents

r = amount of residents with >200 friendship — Ninji 🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇮 (@_Ninji) May 26, 2020

friendship is 0-255 (starting at 25), so this starts at 27 for new villagers, going down with higher friendship levels



villagers will be excluded if:

- house is being moved

- birthday was in the last 7 days

- they were picked last time and told to stay

- moved in most recently* — Ninji 🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇮 (@_Ninji) May 26, 2020

you can avoid the 5-day cooldown after telling someone to stay by not initiating the conversation (or by resetting the game before telling them to stay)



the next day, the game will consider letting someone else ask to leave, using the (v * 5) + c % chance I described above — Ninji 🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇮 (@_Ninji) May 26, 2020