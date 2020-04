Animal Crossing New Horizons si aggiorna: ecco le sorprese del nuovo update

Dopo aver sbirciato tra le pieghe del prossimo update di Animal Crossing New Horizons con il lavoro svolto dai dataminer, i vertici di Nintendo svelano ufficialmente tutte le numerose novità che ci attendono con il prossimo, ricchissimo aggiornamento gratuito del loro ultimo sim life in esclusiva su Switch.

Con il prossimo update gratuito di New Horizons, previsto al lancio per il 23 aprile, gli appassionati dell'ultimo capitolo della serie di Animal Crossing potranno accedere a nuovi eventi, attraverso i quali sarà possibile scoprire varie opere d'arte con un museo ampliato. Sempre grazie al nuovo aggiornamento avremo accesso a una flora ancora più ricca e assisteremo all'arrivo di nuovi visitatori.

Entrando nel dettaglio dei contenuti aggiuntivi dell'aggiornamento, Nintendo conferma l'arrivo del Negozio di Giardinaggio di Florindo e dei suoi numerosi articoli decorativi. Sull'isola apparirà poi Volpolo che, dalla sua barca, venderà opere d'arte di vario tipo e mobili dai colori unici che saranno disponibili anche nella Bottega di Nook. Come nei precedenti capitoli della serie, anche stavolta gli utenti dovranno fare attenzione nel distinguere tra le opere originali e i falsi. Dopo aver acquistato un'opera d'arte e averne accertato l'autenticità, i giocatori potranno donarla al museo dell'isola e inaugurare una galleria d'arte in cui mettere in mostra le proprie opere, dai dipinti alle statue.

In calce alla notizia trovate le immagini che illustrano le novità del prossimo aggiornamento del kolossal per Nintendo Switch, ma prima vi lasciamo al video che campeggia a inizio articolo e, per chi non l'avesse ancora letta, alla nostra recensione di Animal Crossing New Horizons.