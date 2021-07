Animal Crossing New Horizons si aggiorna su Switch: tutte le novità dell'update 1.11.0

Tenendo fede alla parola data sull'uscita imminente del nuovo update gratuito di Animal Crossing su Switch, Nintendo sta provvedendo al rollout dell'aggiornamento di New Horizons che porta il kolossal sim life della console ibrida alla versione 1.11.0.

L'aggiornamento in questione porta in dote una nuova serie di eventi stagionali, come pure di articoli da acquisire recandosi presso l'emporio di quel mattacchione di Nook. La nuova patch, oltretutto, apporta delle modifiche e delle correzioni che migliorano l'esperienza di gioco, anche se le note che accompagnano la pubblicazione dell'aggiornamento non forniscono ulteriori dettagli o chiarimenti sugli interventi specifici che sono stati compiuti.

Il download della patch 1.11.00 può avvenire sia automaticamente, abilitando l'apposita funzione nelle impostazioni di Nintendo Switch, che attraverso l'installazione manuale selezionando "Aggiornamento Software" nel menù Home della console. Si tratta perciò di un update relativamente "minore" che non stravolge o amplia l'esperienza ludica e la ricchezza di contenuti di un titolo che a maggio ha superato le 36 milioni di copie vendute.

L'eccezionale risultato commerciale ottenuto da Animal Crossing su Switch è ovviamente la motivazione principale dell'impegno, confermato a più riprese dagli stessi sviluppatori giapponesi al seguito della Grande N, di continuare a supportare attivamente il titolo e la sua ormai oceanica base di appassionati con update contenutistici costanti e sorprese come quella dell'isola di Animal Crossing delle Olimpiadi di Tokyo 2020.