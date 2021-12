Animal Crossing New Horizons si aggiorna: torna la privacy per gli NPC!

Con l'esordio dei ricchi contenuti della versione 2.0 di Animal Crossing: New Horizons, i giocatori dell'apprezzato life simulator Nintendo hanno potuto ampliare le proprie attività.

Grazie al DLC Happy Home Paradise, in particolare, i villeggianti si sono trasformati in architetti, agenti immobiliare e interior designer, pronti a soddisfare le esigenze abitative di NPC via via più esigenti. Non sono però mancati alcuni intoppi, con il titolo che ha ospitato diversi bug. Tra questi ultimi, in particolare, un imprevisto alquanto bizzarro ha attirato l'attenzione della community di Animal Crossing: New Horizons.

A causa di un bug, infatti, diversi giocatori si sono trovati di fronte ad NPC privi di vestiti! L'imprevisto ha coinvolto in particolare i personaggi abbigliati con capi dai design personalizzati. Con il nuovo aggiornamento 2.0.4 di Animal Crossing: New Horizons, gli sviluppatori di Nintendo hanno provveduto a risolvere il malfunzionamento, ripristinando così la privacy dei poveri abitanti dell'arcipelago al largo di Nintendo Switch. In aggiunta, l'update ha realizzato alcuni ulteriori interventi, volti a rendere "più piacevole" il gameplay del life simulator.



In chiusura, ricordiamo ai giocatori che stanno valutando l'acquisto del DLC Happy Home Paradise in vista del Natale che sulle nostre pagine è disponibile la recensione di Animal Crossing: New Horizons 2.0.