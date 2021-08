Animal Crossing New Horizons si aggiorna: l'updare 11.1.1 migliora l'esperienza

A breve distanza dall'aggiornamento 1.11.0 di Animal Crossing: New Horizons, l'arcipelago di isolotti di casa Nintendo accoglie un ulteriore update volto a migliorare l'esperienza di gioco.

In attesa di scoprire se in futuro anche l'attesa Caffetteria del Museo arriverà in Animal Crossing: New Horizons, il life simulator offre spazio ad un update interamente dedicato alla risoluzione di bug del titolo. Nello specifico, la patch 1.11.0 dell'esclusiva Nintendo Switch interviene su di una serie di imperfezioni lasciate intatte dall'ultimo aggiornamento. Di seguito, tutti i dettagli:

Nello studio di Panny Island, le varianti cromatiche di tutti gli oggetti sono ora correttamente mostrate all'interno del catalogo;

Risolto un bug che impediva l'apparizione di nuvole in cielo durante alcune stagioni;

Risolto un bug legato all'applicazione per le ricette fai-da-te;

Risolto un bug legato alla musica di background in Tanuki Shoten;

Il nuovo aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons non introduce dunque nel life simulator alcuna novità in termini di contenuti, limitandosi a limare alcune piccole imperfezioni dell'esperienza. Di recente, ad ogni modo, i giocatori hanno avuto modo di approdare sull'isola speciale dedicata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, da poco giunte al termine. Nel frattempo, il titolo per Nintendo Switch continua a realizzare vendite degne di nota sul mercato videoludico internazionale.