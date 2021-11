Animal Crossing New Horizons: aggiornamento 2.0 disponibile a sorpresa in anticipo

Nintendo ha pubblicato in leggero anticipo sulla tabella di marcia (la pubblicazione era prevista per venerdì 5 novembre) il nuovo aggiornamento gratis 2.0 di Animal Crossing New Horizons, ora disponibile per il download su Nintendo Switch.

Questo update introduce non solo il supporto per il DLC Happy Home Paradise (in arrivo il 5 novembre) ma anche tantissimi contenuti gratuiti come la Caffetteria di Bartolo nel museo e la possibilità di coltivare ortaggi per usarli in cucina nella preparazione di deliziose pietanze. Debuttano poi nuovi NPC come Remo e Fiorillo, senza dimenticare una nuova selezione di oggetti per la personalizzazione come abiti per i personaggi e mobili per le abitazioni.

Il changelog completo non è ancora disponibile per la consultazione e verrà pubblicato presumibilmente nelle prossime ore. In attesa del nuovo DLC vi segnaliamo il nostro approfondimento su cosa fare in Animal Crossing aspettando Happy Home Paradise, se avete abbandonato il gioco da qualche tempo e state pensando di riprenderlo in mano ci sono alcune operazioni che vi torneranno molto utili prima di avventurarvi nel contenuto aggiuntivo.

Ricordiamo che l'aggiornamento 2.0 è l'ultimo major update di Animal Crossing anche se sono comunque previsti eventi e aggiornamenti minori, inoltre Nintendo ha confermato che non ci saranno altri DLC dopo Happy Home Paradise.