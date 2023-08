Animal Crossing New Horizons, agosto fa rima con fuochi d'artificio: è tempo di festa!

Salutato l'evento di Pasqua annunciato da Fuffi per far tornare i giocatori sulla propria isola di Animal Crossing, è il momento di giungere sulla propria oasi di pace e tranquillità con l'avvento della seconda metà dell'estate. Agosto fa rima con fuochi d'artificio e le attività in arrivo per Animal Crossing New Horizons sono davvero tante.

Come comunicato dallo stesso account Twitter italiano di Fuffi, sappiamo che ogni domenica di questo mese si terranno diverse iniziative per potersi divertire in compagnia degli abitanti dell'isola: "Ogni domenica del mese festeggeremo con uno spettacolo pirotecnico, per dire arrivederci all'estate con un botto! Godetevi le delizie di questa stagione e non dimenticatevi di partecipare alla lotteria di Volpolo!". Preparatevi, dunque, a tanto divertimento in Animal Crossing New Horizons.

Non si tratta, però, di un'attività introdotta solo da quest'anno. Ciò nonostante, agosto porta con sé anche tanti oggetti stagionali inediti e altrettante creature da catturare con il proprio retino, da pescare o da ottenere con lunghe sessioni subacquee. Ci sono molte cose da fare ad agosto e il piacere è assicurato. Tra set cinematografici e creatività alla base di Animal Crossing New Horizons, tanto relax e parte del proprio temo passato in compagnia, c'è ancora molto da fare sul proprio angolo di paradiso. Siete pronti ad accendere la vostra console, inserire la cartuccia di Animal Crossing e riprendere un volo con la Dodo Airlines per godervi il resto dell'estate?