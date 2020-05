Animal Crossing New Horizons: alberi di Frammenti di Stella? Attenzione all'hack!

Per ottenere Frammenti di Stella in Animal Crossing: New Horizons, i giocatori devono attendere pazientemente di poter avvistare nel cielo una stella cadente ed esprimere un desiderio.

Vista la quantità di tempo che può richiedere tale attività, non sorprende che il bizzarro universo degli hacker attivi sul gioco abbia plasmato una soluzione: Alberi di Frammenti di Stella! Questi ultimi, reperibili nel variegato mondo del "mercato nero" di Animal Crossing: New Horizons, non sono tuttavia item di gioco ufficiali, in quanto non creati da Nintendo. Di conseguenza, introdurli ed utilizzarli sulla propria isola virtuale può determinare una serie di conseguenze per gli utenti coinvolti.

Come segnalato persino dal The Washington Post, infatti, tale attività potrebbe persino condurre alla decisione da parte di Nintendo di comminare un ban al giocatore coinvolto. Ma non solo: in quanto item non ufficiali, gli Alberi di Frammenti di Stella potrebbero produrre anche effetti dannosi sul vostro universo virtuale. Su alcuni Forum, ad esempio, sono apparse segnalazioni di giocatori che riferiscono di salvataggi corrotti o di impossibilità di posizionare nuovi oggetti nell'area precedentemente occupata da uno degli arbusti in questione.



Mentre Animal Crossing: New Horizons continua a macinare copie vendute, vi ricordiamo dunque di prestare particolare attenzione agli item che introducete sul vostro atollo!